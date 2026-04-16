al trianon viviani ritornano gli esercizi di fantasia

Dal 22 aprile, il teatro Trianon Viviani ospiterà la nuova edizione degli “Esercizi di fantasia”, una rassegna dedicata a spettacoli rivolti a bambini e studenti. La programmazione prevede diverse rappresentazioni organizzate in collaborazione con i Teatrini, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico più giovane in eventi culturali pensati per famiglie e scuole. La rassegna si protrarrà nei prossimi mesi, offrendo un calendario di spettacoli vario e mirato.

Dal 22 aprile, al Trianon Viviani, la nuova edizione della rassegna teatrale con spettacoli per le famiglie e per le scuole, in collaborazione con i Teatrini. Al Trianon Viviani, ritorna Esercizi di fantasia, la rassegna di spettacoli per le famiglie e le scuole organizzata e promossa in collaborazione con i Teatrini. La nuova edizione si compone di quattro spettacoli che rivisitano grandi classici delle fiabe con messe in scena originali per affrontare tematiche legate all'attualità con le nuove generazioni. Quattro spettacoli teatrali che il Trianon Viviani propone per la famiglia al pomeriggio, e per la scuola al mattino, per introdurre i bambini, insieme ai loro genitori e insegnanti, nei mondi fantastici che il teatro per l'infanzia frequenta da sempre, con uno sguardo ironico, divertito, poetico, malinconico.🔗 Leggi su 2anews.it

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