Al Trianon Viviani gli inciuci di Gino Rivieccio e la musica di Marco Zurzolo

Al Trianon Viviani, Gino Rivieccio e Marco Zurzolo portano sul palco due eventi dedicati alla cultura napoletana. Tra musica, racconti e testimonianze, gli appuntamenti offrono uno sguardo autentico sulla tradizione e la storia della città. Un’occasione per approfondire aspetti della cultura locale in un contesto intimo e rispettoso, senza enfasi o sensazionalismi.

Gino Rivieccio e Marco Zurzolo animano i due prossimi appuntamenti del Trianon Viviani, in un racconto di Napoli, tra la leggerezza di canzoni e "fattarielli" e il ricordo delle Quattro giornate. Venerdì 30 gennaio, alle 21, Gino Rivieccio debutta nel teatro pubblico di Forcella con Inciuci del Golfo in salsa piccante, uno spettacolo di cui è anche autore e regista. Nella replica di sabato 31 gennaio, sempre alle 21, il comico festeggia il proprio compleanno con il pubblico. Rivieccio, che ha iniziato la propria carriera in teatro nella compagnia del Sannazaro, al fianco di Nino Taranto e Luisa Conte, racconta la sua Napoli attraverso le canzoni, i "fattarielli", gli aneddoti, le contraddizioni, gli inciuci e i personaggi che l'hanno resa una grande capitale europea.

