Il Teatro Sala Molière di Pozzuoli ospita lo spettacolo “Questa non è la mia cella”, scritto da Cosimo Rega e interpretato da Daniela Marazita. La rappresentazione prende spunto dalla storia personale dell’autore, esplorando le difficoltà di chi ha vissuto in carcere. La scena si concentra su momenti intensi e reali, portando in teatro le emozioni di chi ha affrontato la detenzione. Lo spettacolo si svolge durante questa settimana, attirando numerosi spettatori locali. La produzione si propone di far riflettere sul tema della libertà.

Ispirato alla vicenda umana dell’autore, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli sarà di scena "Questa non è la mia cella" di Cosimo Rega con Daniela Marazita. Sabato 21, alle ore 21.00, e domenica 22 febbraio, alle ore 19.00, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli, diretto da Nando Paone, sarà di scena “Questa non è la mia cella” di Cosimo Rega con Daniela Marazita che ripercorre poeticamente la vita dell’autore, ex camorrista, ergastolano, attore, scrittore e regista detto Sumino ‘o Falco. La lettura interpretata dall’attrice e introdotta dal giornalista vaticanista Roberto Monteforte, è il racconto (della durata di circa un’ora) di un ergastolano a cui il teatro ha cambiato la vita. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli in scena “Questa non è la mia cella” con Daniela Marazita

Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli in scena “Facimme ‘e Cunti” di Antimo CasertanoAl Teatro Sala Molière di Pozzuoli, va in scena “Facimme ‘e Cunti” di Antimo Casertano, interpretato da Daniela Ioia e lo stesso Casertano.

Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli il terzo appuntamento con la VI edizione di CinemagmaAl Teatro Sala Molière di Pozzuoli si svolge il terzo appuntamento della VI edizione di Cinemagma, la rassegna dedicata ai film indipendenti selezionati da Giuseppe Borrone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.