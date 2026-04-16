Al Teatro Erba torna Camere con crimini | il triangolo amoroso tra giallo e risate

Dopo il successo dello scorso anno, tornano al Teatro Erba di Torino le repliche di "Camere con crimini", la commedia gialla scritta da Sam Bobrik e Ron Clark. Lo spettacolo, che continua a registrare il tutto esaurito, sarà in scena per tre date: venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile 2026.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Panoramica sull’argomento

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