Chiara Francini sbarca a Napoli | risate confessioni in teatro e un giallo al cinema

Chiara Francini arriva a Napoli con due progetti diversi, e il pubblico non aspetta altro che divertirsi. La attrice e scrittrice si presenta in scena al Teatro Bolivar con uno spettacolo di risate e confessioni, mentre al cinema interpreta il ruolo di Agata Christian, un giallo ambientato sulle nevi con Christian De Sica, Lillo e Maccio Capatonda. La città si prepara a vivere giorni intensi tra teatro e cinema, con Francini al centro dell’attenzione.

Napoli, per qualche giorno, sarà il palcoscenico naturale di Chiara Francini. Dal Teatro Bolivar con Forte e Chiara al cinema in Agata Christian – Delitto sulle nevi accanto a Christian De Sica, Lillo Maccio Capatonda: doppio appuntamento in cittàC’è un momento, a teatro, in cui le luci si.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Chiara Francini ha scelto Napoli per una visita speciale.

Chiara Francini torna al Teatro Bolivar con “Forte e Chiara”

Domenica 8 febbraio Chiara Francini torna a calcare il palco del Teatro Bolivar con lo spettacolo “Forte e Chiara”.

Chiara Francini torna al Teatro Bolivar con Forte e ChiaraTorna a Napoli, sul palco del Teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, Chiara Francini con Forte e Chiara , spettacolo da lei scritto e interpretato, domenica 8 febbrai ... 2anews.it

chiara francini sbarca aChiara Francini: «La famiglia Lgbtqia+ è costruita, non ereditata. Ed è per questo che mi riguarda. I personaggi pubblici ci devono mettere la faccia»L'attrice e scrittrice è al timone dei Rainbow Awards di Roma, dove si riunisce al cast di Drag Race Italia, un programma che le è rimasto nel cuore. Intanto, mentre porta avanti il suo tour teatrale, ... vanityfair.it

