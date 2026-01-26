A Riccione la formazione d’eccellenza della Andrea Bocelli Foundation

A Riccione si sono recentemente concluse le sessioni di formazione organizzate dalla Andrea Bocelli Foundation, dedicate a educazione, direzione corale e accompagnamento pianistico nell’ambito del programma “Abf Voices Of”. Le attività hanno coinvolto professionisti e appassionati, favorendo un percorso di crescita e condivisione nel rispetto delle competenze e delle qualità artistiche di ciascun partecipante.

Concluso con successo il percorso di alta formazione "ABF Voices Of" tenuto da nomi prestigiosi della musica tra sessioni di studio, il concerto finale con i cori riccionesi e l'emozione del mare Si sono concluse in un clima di grande gioia e condivisione le giornate di formazione educativa, direzione corale e accompagnamento pianistico del programma "Abf Voices Of", promosse dalla Andrea Bocelli Foundation. L'ente filantropico, da anni impegnato a valorizzare il talento dei giovani attraverso percorsi educativi d'eccellenza e a promuovere il potere trasformativo della musica in contesti di vulnerabilità, per la prima volta ha fatto tappa a Riccione.

