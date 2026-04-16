Al Mercato Muricello si chiude NEETworkME | idee impresa e una rete stabile per i giovani dei 16 Comuni

Al Mercato Muricello si è concluso il progetto “NEETworkME,” un'iniziativa rivolta ai giovani dei 16 Comuni della zona. Durante l’evento sono stati recuperati alcuni spazi e riqualificati i locali, creando un ambiente più aperto alla socialità. La conclusione del percorso non rappresenta solo un momento di attesa, ma mira a consolidare una rete stabile di opportunità e a favorire il collegamento tra le idee dei giovani e le possibilità di impresa.

Al Mercato Muricello, tra banchi recuperati e spazi restituiti alla socialità, Messina ha visto chiudersi un percorso che non si esaurisce con un evento finale ma prova a lasciare qualcosa di più solido sul territorio: una rete di opportunità per i giovani e un canale diretto tra idee.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Si chiude a Roma la quarta Assemblea nazionale della Rete dei Comuni sostenibili Alè che Impresa, in Valconca i giovani mettono alla prova le loro ideeSi è svolto nella serata del 26 febbraio il primo incontro del percorso “Alè che Impresa” nello spazio “Il Cerchio Valconca”, gestito da “Il Gesto –... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: NEETworkME storie di successo: evento conclusivo al Mercato Muricello il 15 aprile 2026; Il Maggio dei Libri 2026: il programma delle iniziative a Messina; Messina. Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026: giorni e orari per la presentazione delle liste elettorali al Comune; Consiglio Comunale di Messina: domani seduta ordinaria. NeetWork Me, giovani e storie al Muricello per chiudere un percorso lungo un annoIl progetto è partito nel 2025 quando Messina ha vinto un bando Anci intercettando fondi per iniziative dedicate ai giovani tra 18 e 29 anni che non lavorano né studiano da Tempostretto.it ... msn.com NEETworkME: a Messina le Storie di Successo con l’evento conclusivo al Mercato MuricelloIl futuro dei giovani della provincia di Messina prende forma con l’evento conclusivo del progetto NEETworkME – Metropolitana per l’Occupazione Giovanile (CUP F49E25000010009), iniziativa promossa d ... strettoweb.com NEETworkME: a Messina le “Storie di Successo” con l’evento conclusivo al Mercato Muricello - facebook.com facebook