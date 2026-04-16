Al Men Go arriva Birthh
Al MenGo Music Fest di Arezzo, in programma dal 14 al 18 luglio, si aggiunge un nuovo artista al cartellone. Mercoledì 15 luglio si esibirà Birthh, che presenterà il suo tour “Senza Fiato”. La cantante è l’ultima confermata tra gli artisti che si alterneranno sul palco durante l’evento estivo.
Continuano gli annunci di MenGo Music Fest, in scena dal 14 al 18 luglio ad Arezzo: mercoledì 15 luglio, un nuovo nome di rilievo si aggiunge al cartellone del festival: Birthh, con il suo “Senza Fiato Tour”.Un ritorno sui palchi che segna un momento decisivo nel percorso dell’artista: per la.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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