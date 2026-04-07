Al Men Go arriva Prima stanza a destra

Giovedì 16 luglio, il palco del MenGo Music fest ospiterà l’esibizione di Prima stanza a destra. L’artista, reduce dal primo tour nei club che ha portato a un sold out a Milano e a una risposta positiva in molte città italiane, si esibirà al parco il Prato. La performance si inserisce nel programma di eventi estivi organizzati nel locale.

Giovedì 16 luglio sul palco del MenGo Music fest si esibirà prima stanza a destra. L’artista, dopo il successo del primo tour nei club culminato con il sold out di Milano e una grande risposta di pubblico in tutta Italia, porterà il suo universo sonoro sul palco del parco il Prato nella stessa serata che vede già protagonisti Ditonellapiaga e Casinò Royale. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. I Casinò Royale al MenGo Music Fest. Il 16 luglio grande serata al Prato . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Intervista a prima stanza a destra: “Faccio musica per far sentire meno soli. L’anonimato? Protegge dall’ego”Chi è prima stanza a destra? Un progetto anonimo di musica che parte da Napoli per conquistare l'Italia.

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PARADISO - Prima stanza a destra

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