Giornata del fiocchetto lilla | il progetto di prevenzione a Strambino contro i disturbi alimentari

In occasione della giornata del fiocchetto lilla, a Strambino viene promosso un progetto di prevenzione dedicato ai disturbi del comportamento alimentare. Questi disturbi rappresentano condizioni complesse che spesso si manifestano con segnali difficili da individuare all'inizio. L'iniziativa si focalizza su attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a ragazzi e famiglie, con l’obiettivo di favorire una diagnosi tempestiva.

I disturbi del comportamento alimentare sono condizioni complesse, spesso difficili da riconoscere nei loro segnali iniziali

"Fili invisibili": un incontro sui disturbi alimentari per la Giornata nazionale del fiocchetto lilla
I disturbi alimentari rappresentano una patologia complessa e una sofferenza profonda che richiede ascolto e specifiche competenze cliniche.

Giornata nazionale del fiocchetto lilla: in biblioteca l'incontro "Fili invisibili" sui disturbi alimentari
Alla Biblioteca comunale la serata per riconoscere i segni di anoressia, bulimia e binge eating e sottolineare l'importanza di un intervento...

