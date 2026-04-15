Al Grande Fratello Vip è nata l'alleanza delle bionde | Alessandra Mussolini Adriana Volpe e Antonella Elia

Al Grande Fratello Vip si è formata un'alleanza tra tre concorrenti tutte bionde, che hanno deciso di unire le forze contro due altri partecipanti. Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini hanno iniziato a collaborare in modo più stretto, creando un fronte compatto nel corso del reality. La loro alleanza è stata resa nota attraverso comportamenti e dinamiche all’interno della casa.