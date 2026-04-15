Al Grande Fratello Vip è nata l'alleanza delle bionde | Alessandra Mussolini Adriana Volpe e Antonella Elia
Al Grande Fratello Vip si è formata un'alleanza tra tre concorrenti tutte bionde, che hanno deciso di unire le forze contro due altri partecipanti. Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini hanno iniziato a collaborare in modo più stretto, creando un fronte compatto nel corso del reality. La loro alleanza è stata resa nota attraverso comportamenti e dinamiche all’interno della casa.
Al Grande Fratello VIP nasce un'alleanza inattesa: Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini si uniscono contro Marco Berry e Renato Biancardi. Anche Raimondo Todaro nel mirino.🔗 Leggi su Fanpage.it
Grande Fratello Vip 2026, l’alleanza tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe: verità o strategia? | Video MediasetAl Grande Fratello Vip 2026 è nata una nuova alleanza tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe.
Grande Fratello Vip, eliminato e nominati. Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia in corsa per la finaleRoma, 14 aprile 2026 – Puntata del Grande Fratello Vip caratterizzata da una serie di colpi di scena, fra cui un’eliminazione e il televoto per la...