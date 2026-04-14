Al GF Vip l'alleanza Mussolini Elia e Volpe | Vogliono farci scannare la puntata la facciamo dal letto

Al GF Vip si sono formate tre concorrenti in un’alleanza che coinvolge Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia. Le tre si sono riunite dopo aver compreso che altri membri del gruppo intendono eliminarle, lasciandole esposte e vulnerabili. Durante una conversazione, hanno commentato la strategia degli avversari, affermando che vogliono farle scannare e che, per questo motivo, preferiscono affrontare la puntata dal letto.

Al GF Vip è nata una coalizione tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia: le tre donne hanno stretto un'alleanza dopo aver capito la strategia del resto del gruppo, che mira a "farle fuori" e a lasciare che si espongano per prime. "Li abbiamo sgamati, è giusto che il pubblico sappia", hanno detto.🔗 Leggi su Fanpage.it Adriana Volpe al GF Vip su Antonella Elia: “È destabilizzante”, lei replica sui socialL’ingresso di Adriana Volpe nella Casa del Gf Vip riapre il capitolo sulla storica rivalità con Antonella Elia. Gf Vip, lite in Casa, Alessandra Mussolini vs Adriana Volpe ed Antonella Elia dal pianto isterico | VIDEOAntonella Elia si è messa a piangere disperata nella Casa del Gf Vip dopo una provocazione da parte di Alessandra Mussolini Con il passare dei giorni...