Aidem Lingua Inglese per gli alunni con DSA | come insegnarla e facilitare l’apprendimento Corso Online Accreditato

Un corso online accreditato si rivolge agli insegnanti che vogliono migliorare l’insegnamento della lingua inglese agli studenti con DSA. Il programma include quattro videolezioni, slide di sintesi e test di verifica. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per facilitare l’apprendimento e adattare le metodologie alle esigenze degli studenti con bisogni speciali.

Corso online accreditato, costituito da 4 lezioni (Videolezioni, slides di sintesi e test intermedi), con l’obiettivo di supportare i docenti nella progettazione delle migliori strategie, volte a rendere più inclusivo l’apprendimento della lingua inglese, partendo dalle difficoltà specifiche degli alunni e degli studenti con DSA. Apprendere una lingua straniera può rappresentare una sfida significativa per molti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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