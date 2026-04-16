Il prossimo 12 agosto, la Live Arena dello Sport Village a Agrigento ospiterà uno spettacolo musicale dedicato agli anni ’90. L’evento, intitolato “Voglio tornare negli anni ’90”, si svolgerà in una serata estiva con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso le canzoni di quel decennio. L’evento si svolge in un’area dedicata all’intrattenimento all’aperto, con la partecipazione di artisti e musicisti specializzati in quel periodo.

Il mercoledì 12 agosto la Live Arena dello Sport Village a Agrigento ospiterà lo spettacolo musicale Voglio tornare negli anni ’90, un evento che punta a trasformare una serata estiva in un momento di aggregazione collettiva attraverso le canzoni di un decennio iconico. L’appuntamento si inserisce nel palinsesto della manifestazione Il Mito, che per l’edizione 2026 sta delineando un cartellone artistico di ampio respiro, includendo già le esibizioni di Sal Da Vinci il 30 luglio e i concerti doppi di Claudio Baglioni previsti per il 26 e il 27 luglio. Un format di successo che punta sulla multisensorialità. Non si tratta della consueta selezione musicale affidata a un solo DJ, ma di una produzione strutturata che promette oltre due ore di intrattenimento ininterrotto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento si accende: il grande show anni ’90 conquista la Live Arena

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