A Agrigento, Cateno De Luca ha annunciato di sostenere Lillo Firetto come candidato ideale per guidare il centrodestra alle prossime amministrative. La decisione arriva in un momento di tensione politica locale, con De Luca che evidenzia come Firetto rappresenti la figura in grado di portare avanti il progetto politico del centrodestra. La mossa ha suscitato reazioni tra gli altri esponenti politici della zona, aprendo un nuovo scenario sulla leadership cittadina.

L’equilibrio ad Agrigento ha subito una scossa improvvisa quando Cateno De Luca ha deciso di intervenire direttamente per sbloccare le incertezze del Centrodestra, indicando Lillo Firetto come l’uomo capace di guidare la città verso un nuovo percorso amministrativo. Il sindaco di Taormina ha lanciato un appello senza filtri, puntando sulla competenza dell’ex primo cittadino di Agrigento e di Porto Empedocle per superare lo stallo che caratterizza la coalizione in questa fase decisiva. Il colpo di scena che punta sulla tempra amministrativa. La dinamica politica agrigentina, che molti avrebbero descritto come un groviglio di contraddizioni degno di una pagina pirandelliana, ha trovato un punto di svolta attraverso i canali social.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, il colpo di De Luca: Firetto è la chiave per il Centrodestra

Notizie correlate

Centrodestra al fotofinsh, Cateno De Luca lancia un appello a Firetto: “Scendi in campo, sei la soluzione”Il dibattito sul Centrodestra “ritardatario” si accende con l’intervento di Cateno De Luca che rompe gli schemi e indica apertamente in Lillo Firetto...

Centrodestra al fotofinish, Cateno De Luca lancia un appello a Firetto: “Scendi in campo, sei la soluzione”Il dibattito sul Centrodestra “ritardatario” si accende con l’intervento di Cateno De Luca che rompe gli schemi e indica apertamente in Lillo Firetto...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Il colpo di scena che sblocca il Centrodestra: Firetto lascia il campo al candidato sindaco Dino Alonge; Agrigento: dopo mesi di nomi certi, finalmente tutti d’accordo, arriva Gaetano Patanè; Agrigento, il centrodestra non ha un candidato sindaco unitario: pesano disaccordi tra alleati e inchieste giudiziarie; Emma Dante ad Agrigento: Extra moenia, il teatro della rivolta al Palacongressi.

Il colpo di scena che sblocca il Centrodestra: Firetto lascia il campo al candidato sindaco Dino AlongeDopo settimane di veti incrociati, la coalizione converge sul nome di un noto avvocato sessantenne per tentare la conquista della città già al primo turno. L'ufficializzazione della candidatura avverr ... agrigentonotizie.it

Agrigento, il centrodestra non ha un candidato sindaco unitario: pesano disaccordi tra alleati e inchieste giudiziarieAlle prossime amministrative votate Fratelli d’Italia. Un manifesto campeggia ad Agrigento, la città di Pirandello. Manca però il candidato principale ... ilfattoquotidiano.it

Buongiorno dalla redazione di #GrandangoloAgrigento - facebook.com facebook

Fermo di 45 giorni per l’Aurora Sar, sbarcata ad Agrigento. L’imbarcazione, battente bandiera tedesca e parte della flotta di Sea Watch, ancora una volta non ha rispettato gli obblighi previsti per le operazioni di salvataggio in mare. Un’altra grave violazione de x.com