A Firenze si è svolto un convegno sul tema dello sfruttamento in agricoltura, promosso da Cgil Toscana e dalla Regione. Hanno partecipato il segretario generale della CGIL, il Procuratore della Repubblica di Prato e il presidente della Regione. L’evento ha coinvolto diversi rappresentanti istituzionali e sindacali, concentrandosi sulle questioni legate al settore agricolo e alle recenti iniziative legislative regionali.

Si è tenuto a Firenze il convegno promosso da Cgil Toscana e Regione che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del segretario generale Maurizio Landini, del Procuratore della Repubblica di Prato Luca Tescaroli, del presidente della Regione Eugenio Giani. Al centro del dibattito, l’urgenza di trasformare le buone pratiche di contrasto allo sfruttamento lavorativo in norme strutturali. Andrea Biagianti, segretario Flai Cgil Siena e Paolo Rossi, segretario Flai Cgil Grosseto hanno ringraziato "i Prefetti di Siena e Grosseto, con l’auspicio di sottoscrivere rapidamente un protocollo per dare risposte immediate, una legge regionale sullo sfruttamento". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfruttamento in agricoltura. Da Siena alla legge regionale

Leggi anche: Agricoltura, sfruttamento e caporalato. Siena e Grosseto varano la task force

Convenzione tra Inps e Pubblica Accusa per contrastare lavoro nero e sfruttamento in agricolturaL’Istituto nazionale della previdenza sociale e la Procura della di Milano hanno siglato un’intesa strategica mirata a contrastare il lavoro nero e...

Una raccolta di contenuti su Sfruttamento in agricoltura Da Siena....

Temi più discussi: Sfruttamento in agricoltura. Da Siena alla legge regionale; Lotta a caporalato e sfruttamento in agricoltura: la Toscana verso una legge regionale; LOTTA ALLO SFRUTTAMENTO IN AGRICOLTURA: IL PROTOCOLLO PER SIENA E GROSSETO; Lotta allo sfruttamento sul lavoro: a Firenze l’iniziativa con Landini, Tescaroli, Giani.

Lotta allo sfruttamento in agricoltura: avviato il percorso verso una legge regionaleLa Regione Toscana avvia l'iter per una legge regionale per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura ... grossetonotizie.com

LOTTA ALLO SFRUTTAMENTO IN AGRICOLTURA: IL PROTOCOLLO PER SIENA E GROSSETOUn protocollo territoriale per rafforzare i controlli e una possibile legge regionale per contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Sono questi gli obiettivi emersi dal convegno che si è ... oksiena.it

Sfruttamento del lavoro nel Bresciano: tre gli arresti a Palazzolo sull’Oglio a seguito di un’operazione congiunta dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Tra le vittime anche alcuni minori moldavi impiegati in condizioni degradanti. - facebook.com facebook

Lotta allo sfruttamento sul lavoro: a Firenze il punto sul progetto Soleil (con Cgil, Giani, Landini, Tescaroli) che si basa sulla presa in carica integrale delle vittime. Oltre mille i lavoratori coinvolti. “Un modello da valorizzare” VIDEO youtu.be/0H x.com