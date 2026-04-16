Agricoltura Vestino | aperto il bando per i danni da maltempo

Le aziende agricole del territorio vestino possono presentare domanda di risarcimento per i danni causati dalle intense precipitazioni tra il 31 marzo e il 3 aprile. È stato aperto un bando dedicato alle richieste di indennizzo, che permette agli agricoltori di chiedere il rimborso per i danni subiti a causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse. La procedura è ora disponibile per le aziende interessate.

Le aziende agricole del territorio vestino possono ora procedere con le richieste di risarcimento per i danni subiti a causa delle precipitazioni intense che hanno colpito l’area tra il 31 marzo e il 3 aprile. La Regione Abruzzo ha infatti attivato un bando specifico per permettere la quantificazione dei danni occorsi alle produzioni, alle strutture aziendali, agli impianti e alle scorte presenti sul campo. Il protocollo operativo per le imprese del territorio. Per accedere ai fondi, i titolari delle aziende devono utilizzare un modello di segnalazione dedicato, reperibile direttamente sul portale istituzionale della Regione nella sezione dedicata alle novità e agli aggiornamenti, oppure tramite l’indirizzo web https:cityne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agricoltura Vestino: aperto il bando per i danni da maltempo Notizie correlate Danni da maltempo, disagi e xylella: i foggiani della Commissione regionale riuniti per far ripartire l'agricolturaSi è tenuto questa mattina, presso la sede provinciale di Confagricoltura, un importante tavolo di confronto tra i vertici dell’organizzazione di... Leggi anche: Ciclone Harry, bando dell'assessorato all'Agricoltura per i ristori alle imprese: ecco come segnalare i danni subiti