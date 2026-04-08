Danni da maltempo disagi e xylella | i foggiani della Commissione regionale riuniti per far ripartire l' agricoltura

questa mattina presso la sede provinciale di Confagricoltura si è svolto un incontro tra i rappresentanti dell'organizzazione di categoria e i membri della Commissione Consiliare Agricoltura della Regione Puglia, provenienti dalla provincia di Foggia. all’ordine del giorno i danni causati dal maltempo, i disagi nel settore agricolo e la presenza della xylella nel territorio. l’incontro ha visto confronti tra le parti per discutere di possibili interventi e soluzioni.

Si è tenuto questa mattina, presso la sede provinciale di Confagricoltura, un importante tavolo di confronto tra i vertici dell’organizzazione di categoria e i componenti della Commissione Consiliare Agricoltura della Regione Puglia espressione della provincia di Foggia.L’incontro ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

L’allarme della Cia Chieti-Pescara sul maltempo: "Agricoltura in ginocchio", via alla segnalazione dei danniL’associazione invita a riempire il modulo online per poter fare velocemente una stima dei danni che si stanno registrando a causa di pioggia, neve e...

Leggi anche: Maltempo in Romagna, danni all’agricoltura: Cia avvia la raccolta delle segnalazioni

Temi più discussi: Maltempo in Italia, dall'Abruzzo alla Puglia danni e disagi al Centro-Sud. VIDEO; Molise e Abruzzo nella morsa del maltempo: cosa sta succedendo; A Pescara il fiume esonda in pieno centro, danni e disagi; Allerta rossa per maltempo in Abruzzo, Molise e Puglia: allagamenti, frane e scuole chiuse in diversi Comuni.

Maltempo: disagi e danniBrusco calo delle temperature e ritorno della neve in pianura. Inusuale giovedì di fine marzo. Nel corso della giornata odierna, il territorio ravennate è stato interessato da condizioni meteorologich ... ravennawebtv.it

Maltempo nel Veneziano: danni e disagi per vento e pioggiaForte maltempo colpisce l'area di Venezia con allagamenti e danni da vento. Chiuso il mercato di Chioggia, disagi alla viabilità. lavocedivenezia.it

Non diagnosticò una grave malformazione di un feto e ora dovrà risarcire i "danni da impreparazione" subiti dai genitori e dalla sorella di una bimba nata senza mano, polso e avambraccio sinistro. La giudice civile Monica Zema ha condannato una dottoressa - facebook.com facebook

Danni da maltempo, Anci Marche chiede ricognizione ai Comuni colpiti. Fioravanti: "per attivare l'iter per lo stato di emergenza e garantire sostegno adeguato" #ANSA x.com