Ciclone Harry bando dell' assessorato all' Agricoltura per i ristori alle imprese | ecco come segnalare i danni subiti

L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato un avviso per le imprese agricole colpite dal ciclone “Harry”. Le aziende possono ora segnalare i danni subito, in attesa del bando ufficiale per i ristori, che sarà disponibile la prossima settimana. Le imprese che vogliono ricevere aiuti devono inviare le loro segnalazioni seguendo le indicazioni dell’ente.

C’è tempo fino al 15 febbraio per inviare il modulo. Necessario allegare anche la perizia realizzata da un professionista Il bando per accedere ai ristori sarà consultabile la prossima settimana, intanto, l’assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato un avviso per consentire alle imprese agricole siciliane colpite dal ciclone “Harry” di segnalare i danni subiti. C’è tempo fino al 15 febbraio per inviare il modulo. I danni da alluvione possono essere segnalati anche al Fondo mutualistico nazionale Agricat. L’avviso è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Ciclone Harry

La Regione Siciliana ha dato il via ai primi ristori per le imprese colpite dal ciclone Harry.

La Regione Sicilia apre ai ristori per le imprese agricole colpite dal ciclone Harry.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: Ciclone Harry, dalla Regione arrivano i primi aiuti: pronto un bando, ecco chi potrà fare domanda; Ciclone Harry, in arrivo il bando della Regione per i primi aiuti; Ciclone Harry, la Regione approva il bando ristori per le aziende danneggiate; Ciclone Harry, al via il primo bando per i ristori alle attività colpite.

Ciclone Harry, via pratiche per ristori anche in agricoltura, pubblicato l’avviso per comunicare i danniFino al 15 febbraio gli agricoltori possono compilare a modulistica on line per comunicare i danni subiti a causa del ciclone Harry ... blogsicilia.it

Bando per la ripresa commerciale dopo il ciclone Harry, Savarino: Attivare il meccanismo di solidarietà europeaAd esprimersi sul bando destinato alla ripresa delle attività commerciali, in seguito al ciclone Harry, anche l'assessore Giusi Savarino ... newsicilia.it

Telemia. . L’Area Grecanica conta i danni dopo il ciclone Harry - facebook.com facebook

Quanti danni e devastazione provocati dal ciclone Harry! Quante persone lasciate senza casa o senza esercizio commerciale. La Guardia Costiera vi é vicina anche con i voli di ricognizione e monitoraggio a supporto del Dipartimento Nazionale d x.com