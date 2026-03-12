Calabria | nuovi fondi per porti e agricoltura inclusi i

Il 12 marzo 2026 l’assessore regionale Gianluca Gallo ha annunciato nuovi fondi destinati ai porti e all’agricoltura in Calabria. Questi finanziamenti sono stati destinati a progetti specifici che coinvolgono infrastrutture portuali e attività agricole della regione. L’obiettivo è migliorare le strutture e sostenere il settore economico locale attraverso risorse pubbliche.

Il 12 marzo 2026 segna una tappa significativa per lo sviluppo economico della Calabria, grazie all’annuncio dell’assessore regionale Gianluca Gallo su nuovi finanziamenti e piani strategici. Attraverso l’attivazione di bandi europei e nazionali, la regione punta a potenziare i settori primari come agricoltura, pesca e gestione forestale, con un specifico sull’inclusione dei comuni precedentemente esclusi dai fondi. Questa mossa mira a colmare divari territoriali e a dare concretezza alle promesse di sviluppo rurale. Oltre i porti: una nuova mappa di investimenti marittimi. L’attenzione si concentra inizialmente sul settore ittico, dove il programma Feampa ha già prodotto risultati tangibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria: nuovi fondi per porti e agricoltura, inclusi i Articoli correlati Tra Brasile e Calabria un dialogo per lo sviluppo valorizzando i portiÈ arrivata dalla regione di Santa Catarina in Brasile, la delegazione istituzionale accolta stamattina a palazzo Campanella dal presidente del... Leggi anche: I fondi per l'agricoltura sbloccano il Mercosur Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calabria nuovi fondi per porti e... Temi più discussi: Fondi europei, la Regione Calabria rimodula interventi per 288 milioni di euro; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Contributi associazioni sportive Città Metropolitana di Reggio Calabria: pubblicato l'avviso per il 2026; Università in Calabria: in arrivo 46 nuovi ricercatori grazie ai fondi del Ministero, 26 destinati all’Unical. Maltempo, il governo stanzia nuovi fondi per emergenze in Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte e CalabriaNella seduta del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio, il governo guidato da Giorgia Meloni ha approvato nuovi stanziamenti per la protezione civile, su proposta del ministro Nello Musumeci, con ... online-news.it Una Casa per Tutti: a Crotone nuovi fondi per il disagio abitativoUn aiuto concreto per le famiglie in difficoltà. La Giunta Comunale di Crotone ha preso atto del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria, che approva il progetto Una Casa per Tutti. Il provvedim ... cn24tv.it MAXI FURTO DI FARMACI ONCOLOGICI A MELITO PORTO SALVO: ARRESTI DEI CARABINIERI Indagine della Procura di Reggio Calabria sul furto di medicinali oncologici per oltre 1,2 milioni di euro dall’ospedale Tiberio Evoli https://www.calabriainchieste facebook Domenica #8marzo #allertaGIALLA meteo-idro sulla Basilicata e settori di Puglia, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile x.com