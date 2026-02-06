Pesca agricoltura e lidi | la Regione siciliana assegna i primi fondi alle imprese
La Regione siciliana ha già iniziato a distribuire i primi fondi alle imprese colpite da recenti eventi naturali. Sono stati messi a disposizione tre milioni di euro per i pescatori, che serviranno ad acquistare o riparare le barche danneggiate. Altri cinque milioni vanno agli agricoltori colpiti dal ciclone, per aiutarli a ricostruire le aziende e riprendere l’attività. L’obiettivo è dare subito un sostegno concreto a chi lavora nel settore.
Ci sono i tre milioni per assegnare ai pescatori in Sicilia i primi aiuti destinati a riparare o acquistare nuove barche e i 5 milioni per gli agricoltori danneggiati dal ciclone. C’è poi lo stop ufficiale ai canoni di concessione per gli imprenditori del settore balneare. E c’è pure un pacchetto di misure straordinarie per assicurare agli studenti residenti a Niscemi o provenienti dalle aree colpite dal ciclone Harry di poter proseguire gli studi. Sono i nuovi provvedimenti del governo Schifani per fronteggiare i danni provocati dal ciclone e dalla frana. Misure che seguono a ruota il bando con cui l’assessorato Attività Produttive e l’Irfis hanno avviato la caccia ai primi 23 milioni da assegnare alle imprese. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondimenti su Sicilia Regione
Ciclone Harry, dalla Regione Siciliana 3 milioni di euro per pesca e acquacoltura
La Regione Siciliana ha stanziato tre milioni di euro per aiutare le imprese di pesca e acquacoltura colpite dal ciclone Harry.
Regione Siciliana, avviato il reclutamento di 70 funzionari con fondi nazionali
La Regione Siciliana ha avviato il processo di reclutamento di 70 funzionari utilizzando fondi nazionali.
Ultime notizie su Sicilia Regione
Argomenti discussi: Ciclone Harry, dalla Regione arrivano i primi aiuti: pronto un bando, ecco chi potrà fare domanda; Finanziaria, la Giunta Todde dimentica il settore agricolo e la pesca; Materiali da pesca disseminati sulla spiaggia: I pescatori non rispettano più il mare; Petrosino protagonista nella certificazione delle spiagge con formazione gratuita: al via i percorsi del GAL Pesca Trapanese.
Pesca, agricoltura e lidi: la Regione siciliana assegna i primi fondi alle impreseCi sono i tre milioni per assegnare ai pescatori in Sicilia i primi aiuti destinati a riparare o acquistare nuove barche e i 5 milioni per gli agricoltori danneggiati dal ciclone. C’è poi lo stop ... msn.com
Pesca illegale di ricci a Lido Conchiglie e un sub con le bombole a caccia a Torre Suda: multe della Guardia CostieraGALLIPOLI - La Guardia Costiera di Gallipoli nei giorni scorsi ha portato a termine due operazioni finalizzate al contrasto della pesca illegale. La prima attività si è svolta a Lido Conchiglie, dove ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Piero Lipera. . LA POLITICA DEL FARE LA SICILIA PRENDA ESEMPIO DA MALTA Turismo, agricoltura, pesca, energia... e perché no al gambling facebook
Oltre 12 milioni di euro per sostenere agricoltura, zootecnia, pesca e apicoltura in Emilia-Romagna x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.