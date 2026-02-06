Pesca agricoltura e lidi | la Regione siciliana assegna i primi fondi alle imprese

La Regione siciliana ha già iniziato a distribuire i primi fondi alle imprese colpite da recenti eventi naturali. Sono stati messi a disposizione tre milioni di euro per i pescatori, che serviranno ad acquistare o riparare le barche danneggiate. Altri cinque milioni vanno agli agricoltori colpiti dal ciclone, per aiutarli a ricostruire le aziende e riprendere l’attività. L’obiettivo è dare subito un sostegno concreto a chi lavora nel settore.

Ci sono i tre milioni per assegnare ai pescatori in Sicilia i primi aiuti destinati a riparare o acquistare nuove barche e i 5 milioni per gli agricoltori danneggiati dal ciclone. C’è poi lo stop ufficiale ai canoni di concessione per gli imprenditori del settore balneare. E c’è pure un pacchetto di misure straordinarie per assicurare agli studenti residenti a Niscemi o provenienti dalle aree colpite dal ciclone Harry di poter proseguire gli studi. Sono i nuovi provvedimenti del governo Schifani per fronteggiare i danni provocati dal ciclone e dalla frana. Misure che seguono a ruota il bando con cui l’assessorato Attività Produttive e l’Irfis hanno avviato la caccia ai primi 23 milioni da assegnare alle imprese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La Regione Siciliana ha stanziato tre milioni di euro per aiutare le imprese di pesca e acquacoltura colpite dal ciclone Harry.

La Regione Siciliana ha avviato il processo di reclutamento di 70 funzionari utilizzando fondi nazionali.

