Agricoltura | boom del 130% per i prodotti naturali contro i parassiti

Durante un evento dedicato alla tutela delle colture, è stato annunciato che negli ultimi dieci anni l’uso di prodotti biologici contro i parassiti è aumentato del 130 per cento. L’incontro ha riunito esperti e operatori del settore agricolo, che hanno discusso delle nuove strategie per la protezione delle colture. Il dato evidenzia un cambiamento significativo nel modo di affrontare i problemi legati alle infestazioni, con un forte incremento dell’impiego di soluzioni naturali.

A Roma, durante un incontro dedicato alla nuova strategia per la tutela delle colture, è emerso un dato che segna una svolta nel settore primario: l’impiego di soluzioni biologiche per il controllo dei parassiti è schizzato del 130% nell’ultimo decennio. Il manifesto presentato oggi, frutto della sinergia tra Federbio e Agrofarma, punta a potenziare l’offerta di prodotti basati su principi attivi naturali, necessari per rispondere alle sfide di un mercato agricolo in profonda trasformazione. La transizione verso sostanze naturali tra crisi energetica e nuovi patogeni. Il contesto globale sta spingendo l’agricoltura verso direzioni precedentemente meno esplorate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agricoltura: boom del 130% per i prodotti naturali contro i parassiti Notizie correlate Leggi anche: Agricoltura, Mammuccini (FederBio): "Cresce del 130% l'uso di agrofarmaci per il biocontrollo" In Danimarca la protesta dei cittadini contro Trump inizia al supermercato: boom delle App per boicottare i prodotti UsaLe App per boicottare i prodotti Usa e il boom di download I cittadini danesi hanno iniziato a scaricare massivamente le due app che in pochi giorni... Contenuti utili per approfondire Agricoltura, Mammuccini (FederBio): Cresce del 130% l'uso di agrofarmaci per il biocontrolloRoma, 15 apr. (Adnkronos) - La presentazione di questo manifesto, nato dalla collaborazione tra Federbio e Agrofarma, ha degli obiettivi molto importanti. Investire per allargare i prodotti del bioco ... iltempo.it Martina: boom del biologico, agricoltura in Italia sempre piu’ sostenibileMartina: boom del biologico, agricoltura in Italia sempre piu’ sostenibile – Il ministro delle politche agricole Maurizio Martina annuncia i dati della crescita dell’agricoltura biologica in Italia. affaritaliani.it