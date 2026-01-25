In Danimarca la protesta dei cittadini contro Trump inizia al supermercato | boom delle App per boicottare i prodotti Usa

In Danimarca e Groenlandia, cresce l’interesse per le app che identificano i prodotti statunitensi nei supermercati. Questa iniziativa nasce dalla volontà dei cittadini di promuovere alternative locali e sostenibili, riflettendo un atteggiamento critico verso alcuni prodotti importati. L’uso di queste applicazioni permette di fare scelte più consapevoli, contribuendo a un consumo più responsabile e a una maggiore attenzione alle produzioni europee.

Le App per boicottare i prodotti Usa e il boom di download I cittadini danesi hanno iniziato a scaricare massivamente le due app che in pochi giorni hanno scalato la classifica dei download. UdenUSA, in particolare, in una decina di giorni è balzata in prima posizione (dalla 441° in cui si trovava solo il 9 gennaio 2026). App come queste permettono di scansionare il codice a barre del prodotto prelevato dagli scaffali e risalire al Paese di produzione, proponendo anche alternative europee. Secondo un ricercatore dell'Università di Roskilde, Pelle Guldborg Hansen, di fatto le app al centro di questo fenomeno non nascono con il dichiarato intento di boicottare il mercato statunitense, ma semmai di permettere maggiore trasparenza nelle scelte di acquisto dei danesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

La Danimarca che boicotta il made in Usa: Netflix, Coca Cola e Amazon nella black list che fa il giro dei socialNon si tratta di un fenomeno riconducibile allo Stato danese: gruppi su Facebook e altre piattaforme si scambiano nomi di brand, alternative europee e trucchi per capire chi c’è dietro un marchio. Più ... italiaoggi.it

In Danimarca boom delle app per boicottare i prodotti che arrivano dagli UsaUdenUsa e Made 'O Meter hanno registrato un aumento dei download del 867%. I programmi scansionano i prodotti indicando provenienza e alternative locali. Il precedente del Canada e dell'italiana Trump ... corriere.it

