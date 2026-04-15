Un nuovo rapporto segnala un aumento del 130% nell'uso di agrofarmaci destinati al biocontrollo. La crescita è stata comunicata da un rappresentante di FederBio, in occasione della presentazione di un manifesto frutto di una collaborazione tra FederBio e Agrofarma. La discussione si è focalizzata sugli obiettivi di questa iniziativa, che mira a promuovere pratiche agricole più sostenibili.

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "La presentazione di questo manifesto, nato dalla collaborazione tra Federbio e Agrofarma, ha degli obiettivi molto importanti. Investire per allargare i prodotti del biocontrollo. Si tratta di agrofarmaci basati su principi attivi di origine naturale, che sono fondamentali per l'agricoltura biologica. Ma non solo. Negli ultimi dieci anni, proprio secondo i dati dell'Osservatorio Agrofarma, gli agrofarmaci di sintesi chimica si sono ridotti del 18%, mentre l'utilizzo di agrofarmaci per il biocontrollo è aumentato di oltre il 130%. Questo significa che sono prodotti efficaci e che non vengono utilizzati solo nell'agricoltura biologica, che non può utilizzare altro tipo di fitofarmaci, ma sono utilizzati anche dal resto dell'agricoltura".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Agricoltura, Mammuccini (FederBio): "Cresce del 130% l'uso di agrofarmaci per il biocontrollo"

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