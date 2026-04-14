Mario Adinolfi querela Le Iene Pier Silvio Berlusconi e Mediaset L’aggressione all’inviato e la tirata di capelli – Il video

Un personaggio pubblico ha sporto denuncia contro alcuni rappresentanti di una nota azienda di comunicazione e contro alcuni giornalisti coinvolti in un servizio televisivo. La querela riguarda un episodio di aggressione a un inviato e una successiva alterco ripreso in un video. La denuncia è stata presentata presso le autorità competenti e coinvolge anche il presidente dell’azienda, oltre a diversi collaboratori e professionisti del settore.

Mario Adinolfi avrebbe presentato denuncia contro Pier Silvio Berlusconi, Davide Parenti, Filippo Roma, Alfredo Liuzzi, Cristina Zaccanti, Carlo Bravi, Rti e Mediaset. Sul tavolo il lavoro de Le Iene. La trasmissione ha riportato le testimonianze di alcune persone che sarebbero state ingannate dall’ex concorrente dell’Isola dei famosi, con la promessa di guadagni facili tramite scommesse. Ma il ritorno di denaro non ci sarebbe stato. Un lavoro, quello della trasmissione Mediaset, culminato con uno scontro tra l’inviato e Adinolfi, con tanto di tirata di capelli che andrà in onda, si presume, mercoledì prossimo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene) «Discriminazione anticristiana di ispirazione massonica».🔗 Leggi su Open.online Mario Adinolfi aggredisce Filippo Roma de Le Iene, poi rivendica la tirata di capelli: “Questo è niente” (video)Scintille a Prato durante la presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco per il Popolo della Famiglia. Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le IenePrato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è...