Viola l’obbligo di firma | 20enne arrestato dai Carabinieri

Viola l’obbligo di firma e finisce in manette: i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno arrestato un 20enne nigeriano, che aveva più volte ignorato gli appuntamenti con le forze dell’ordine e aveva accumulato così un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 20enne di origini nigeriane, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorita? Giudiziaria. Il giovane, gia? arrestato per furto e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma, reiteratamente non rispettava le prescrizioni impostegli. Nella serata di ieri, durante un servizio di perlustrazione svolto nel capoluogo irpino, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha rintracciato il predetto all’interno di una struttura sanitaria in disuso. Al termine delle formalita? di rito, l’arrestato e? stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Viola l’obbligo di firma: 20enne arrestato dai Carabinieri Avellino – Viola l’obbligo di firma: 20enne arrestato dai Carabinieri Viola l’obbligo di dimora: 50enne arrestato dai Carabinieri I Carabinieri di Atripalda hanno arrestato un uomo di 50 anni del posto. Contenuti correlati Argomenti discussi: S. Maria a Vico (CE). Sorvegliato speciale viola l'obbligo di soggiorno: arrestato dai Carabinieri; Telese Terme, viola l'obbligo di dimora: scatta la denuncia; Aversa, viola l'obbligo di dimora: 46enne arrestato finisce ai domiciliari; Aversa (CE) – Viola l’obbligo di dimora: 46enne arrestato dai Carabinieri finisce ai domiciliari. Viola l’obbligo di soggiorno, beccato in via Duomo a MARCIANISE. 42enne ARRESTATOMARCIANISE – Nella mattinata odierna, a Marcianise, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 42enne di Capodrise, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza ... casertace.net Viola l’obbligo di soggiorno per andare a spasso a MARCIANISE. Arrestato 42enneMARCIANISE – Questa mattina, i Carabinieri della locale Stazione di Marcianise hanno arrestato un 42enne residente a Capodrise, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel ... casertace.net É scattato l’obbligo di riscatto della #Roma #Ghilardi è cresciuto nel settore giovanile della #Fiorentina e la società viola aveva il 50% su di lui x.com É scattato l’obbligo di riscatto della Roma Ghilardi è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e la società viola aveva il 50% su di lui - facebook.com facebook