Avellino – Viola l’obbligo di firma | 20enne arrestato dai Carabinieri

Avellino – Un giovane di 20 anni è stato arrestato ieri dai Carabinieri dopo essere stato più volte trovato senza aver firmato, violando così ripetutamente gli obblighi cautelari imposti dal giudice.

Arrestato 20enne ad Avellino per violazione reiterata degli obblighi cautelari: i Carabinieri lo conducono in carcere. I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 20enne di origini nigeriane, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria. Il giovane, già arrestato per furto e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma, reiteratamente non rispettava le prescrizioni impostegli. Nella serata di ieri, durante un servizio di perlustrazione svolto nel capoluogo irpino, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha rintracciato il predetto all’interno di una struttura sanitaria in disuso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

I Carabinieri di Atripalda hanno arrestato un uomo di 50 anni del posto.

I Carabinieri di Atripalda hanno arrestato un uomo di 50 anni, che aveva già violato più volte le prescrizioni dell’obbligo di dimora.

