Locale ’abusivo’ titolare denunciato

Gli agenti della polizia sono intervenuti in un locale abusivo dove si trovavano più di duecento persone in uno spazio di soli cento metri quadrati. La situazione era al limite: ambienti stretti e pericolosi, con l’unica uscita di sicurezza bloccata e ostruita da rifiuti. La scoperta ha portato alla denuncia del titolare, che rischia conseguenze penali per aver gestito un locale senza autorizzazione.

Erano oltre duecento le persone in cento metri quadrati, "in spazi angusti e pericolosi". E l'unica uscita di sicurezza - in caso di pericolo - era bloccata e ostruita da rifiuti. Così è stato sequestrato un locale del centro storico e denunciato il titolare. I sigilli sono scattati durante i controlli nei locali in centro storico a Perugia, intensificati dopo la tragedia di Crans Montana, verificatosi la notte di Capodanno all'interno della discoteca Le Constellation in Svizzera dove hanno perso la vita 41 persone. Le verifiche hanno riguardato venerdì un locale in via Alessi. Durante un'ispezione amministrativa, polizia e la Guardia di finanza hanno proceduto alla misura preventiva.

Nel corso di attività di controllo del territorio a Lecce, i Carabinieri hanno sequestrato un negozio abusivo di 100 metri quadrati e denunciato il titolare.

La polizia e la guardia di finanza sono intervenute ieri sera in un locale della Spezia, dove hanno trovato oltre 100 persone a una festa senza autorizzazioni.

