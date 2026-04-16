After 35 Years with Parkinson’s Disease and a Life-Threatening Infection One Patient Reclaimed Independent Living

Dopo oltre trentacinque anni con la malattia di Parkinson e una grave infezione che aveva messo a rischio la vita, un paziente è riuscito a tornare a vivere in modo indipendente. La notizia arriva da una clinica specializzata, dove sono stati adottati trattamenti e terapie specifiche per migliorare la sua condizione. L’intervento ha portato a significativi progressi, consentendo all’uomo di riprendere le attività quotidiane senza assistenza continua.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHANGHAI, April 16, 2026 PRNewswire — On World Parkinson’s Day, Jiahui International Hospital shares an extraordinary case highlighting advanced Parkinson’s disease care complexity, multidisciplinary collaboration, and functional recovery despite life?threatening complications. A 75?year?old patient, Mrs. Zhang (pseudonym), with a 35 year history of Parkinson’s disease, survived sudden duodenal perforation complicated by a liver abscess earlier in 2026. She overcame dual crises through a staged, team?based approach involving nine medical disciplines. Her case was extremely complex: a ruptured small intestinal ulcer and infected liver cyst, compounded by severe malnutrition and other comorbidities.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - After 35 Years with Parkinson’s Disease and a Life-Threatening Infection, One Patient Reclaimed Independent Living Health Hearing: Healthier America: Legislative Proposals to Improve Public Health Notizie correlate Coronavirus disease 2019Cronache Cittadine COVID-19 is a contagious disease caused by the coronavirus SARS-CoV-2. "Life is Life – Episodio 4" di Massimiliano Bruno al Teatro Parioli CostanzoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Life is Life Ep.