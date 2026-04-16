Affitti scoppia il caso dei contributi | il bando esclude single e famiglie con meno di 3 componenti

La Regione ha aperto un bando dedicato ai contributi per il sostegno alla locazione, con l’obiettivo di aiutare chi cerca una casa. Tuttavia, il bando esclude specificamente i single e le famiglie con meno di tre componenti. La misura si basa sull’articolo 57 della legge regionale del 5 gennaio, e prevede requisiti di accesso che non contemplano queste categorie. La decisione ha suscitato discussioni tra gli interessati.

Via al bando della Regione per accedere al contributo per il sostegno alla locazione. La misura, come prevede l’articolo 57 della legge regionale 5 gennaio n. 1, consiste in un aiuto di 3 mila euro annui ai nuclei con un Isee non superiore a 10.000 euro, basato sui redditi del 2024.Ma sull'avviso.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Bando lavoro autonomo, scoppia il caso dei 62 "ammessi ma esclusi": interrogazione di Celano (FI)Il caso degli “ammessi con riserva” al bando regionale sul lavoro autonomo approda in Consiglio regionale e si trasforma in un’interrogazione... Bonus affitti, Primavera (Mpa): "Rivedere il criterio dei tre componenti, così si escludono migliaia di cittadini fragili""È necessario intervenire con urgenza per correggere una misura che, così com’è, rischia di essere profondamente iniqua". Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, scoppia il caso delle barelle abusive in affitto all'Ospedale del Mare: 30-40 euro l'ora per noleggiarle; Il principe William incassa 2,5 milioni di sterline per un carcere inagibile: scoppia il caso degli affitti d'oro; TG4: Gli affitti alle stelle e i b&b che dilagano, così a Milano muoiono i negozi Video; Venezia e le nuove nomine per la Zls, scoppia il caso del porto: Colonizzati da Verona, è un conflitto d'interessi. «Il principe William incassa 2,5 milioni di sterline per un carcere inagibile»: scoppia il caso degli affitti d'oroUn nuovo scandalo finanziario scuote la Corona britannica, mettendo nel mirino la gestione dei patrimoni privati dell'erede al trono. msn.com Affitti brevi, il governo impugna la legge dell’Emilia Romagna. Su un caso simile la Consulta aveva dato ragione alla ToscanaIl Consiglio dei Ministri impugna la legge regionale dell’Emilia Romagna in materia di affitti brevi. La regione governata da Michele De Pasquale aveva introdotto, con la legge n. 10 del 19/12/2025, ... milanofinanza.it CARO AFFITTI A IMPERIA, LA DENUNCIA DI RIFONDAZIONE COMUNISTA: "COSTI IN AUMENTO DEL 20%, SERVONO UN PIANO DI EDILIZIA POPOLARE E IL RECUPERO DEGLI ALLOGGI VUOTI" facebook