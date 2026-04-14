Bando lavoro autonomo scoppia il caso dei 62 ammessi ma esclusi | interrogazione di Celano FI

In consiglio regionale è stata presentata un'interrogazione riguardante il bando regionale dedicato al lavoro autonomo. Al centro della questione ci sono 62 persone che risultano essere state ammesse con riserva, ma successivamente sono state escluse. La situazione ha generato una discussione pubblica e ha portato all'attenzione delle istituzioni questo caso specifico.

Il caso degli “ammessi con riserva” al bando regionale sul lavoro autonomo approda in Consiglio regionale e si trasforma in un’interrogazione politica destinata a far discutere. A firmarla è il consigliere Roberto Celano, che accende i riflettori su una vicenda che coinvolge decine di aspiranti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Servizio idrico, Celano (FI) presenta interrogazione su ex ATO 3 Sarnese-VesuvianoCelano spiega: “Nonostante la riforma del servizio idrico regionale del 2015 abbia istituito l’Ente Idrico Campano quale unico soggetto di governo... Leggi anche: Nuovo Stadio Arechi, Celano (FI) a Fico: "Chiarezza su fondi e tempi dei lavori" Myself Plus, al via il bando per le nuove imprese e il lavoro autonomoE' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria del 17 marzo l'avviso Myself Plus 2026, misura da 1,5 milioni di euro a sostegno della creazione di nuove imprese e del lavoro ... ansa.it Umbria: al via il bando da 1,5 mln per le nuove imprese e il lavoro autonomo(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - Pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria l'avviso Myself Plus 2026, misura da 1,5 milioni di euro a sostegno della creazione di nuove imprese ... borsaitaliana.it