Bonus affitti Primavera Mpa | Rivedere il criterio dei tre componenti così si escludono migliaia di cittadini fragili

Un rappresentante di un movimento politico ha chiesto una revisione del criterio dei tre componenti per il bonus affitti. Secondo quanto dichiarato, questa regola potrebbe escludere molte persone in condizioni di fragilità. Ha aggiunto che è importante intervenire rapidamente per modificare la misura, ritenendola attualmente ingiusta. La questione riguarda la distribuzione di un aiuto destinato alle famiglie in difficoltà.