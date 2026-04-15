Bonus affitti Primavera Mpa | Rivedere il criterio dei tre componenti così si escludono migliaia di cittadini fragili
Un rappresentante di un movimento politico ha chiesto una revisione del criterio dei tre componenti per il bonus affitti. Secondo quanto dichiarato, questa regola potrebbe escludere molte persone in condizioni di fragilità. Ha aggiunto che è importante intervenire rapidamente per modificare la misura, ritenendola attualmente ingiusta. La questione riguarda la distribuzione di un aiuto destinato alle famiglie in difficoltà.
"È necessario intervenire con urgenza per correggere una misura che, così com’è, rischia di essere profondamente iniqua". Lo dichiara il deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Santo Primavera, che ha presentato un’interrogazione parlamentare rivolta al presidente della Regione e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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