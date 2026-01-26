Incontro sul nuovo disordine mondiale | le sfide geopolitiche al centro del dibattito

In un contesto internazionale in rapido mutamento, l’incontro sul

OSTUNI - In un mondo sempre più instabile, dove guerre e tensioni internazionali ridisegnano quotidianamente gli equilibri globali, cresce l'esigenza di comprendere le dinamiche che stanno trasformando lo scenario geopolitico mondiale. Con questo spirito, il Partito Democratico di Ostuni e Carovigno promuove un momento di confronto pubblico dal titolo "Il nuovo disordine mondiale. Le crisi che ridefiniscono il mondo", in programma sabato 14 febbraio, alle ore 18:30, presso l'hotel Monte Sarago di Ostuni. "Viviamo una fase storica segnata da conflitti, tensioni geopolitiche e nuovi equilibri internazionali.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Argomenti discussi: Davos, palcoscenico del nuovo disordine mondiale; Il ruolo della Cina nel nuovo contesto geopolitico: focus con il docente Matteo Dian; Il ruolo della Cina nel nuovo contesto geopolitico: focus con il docente Matteo Dian; Il grande disordine mondiale parla di Cina.

