Incontro sul nuovo disordine mondiale | le sfide geopolitiche al centro del dibattito
In un contesto internazionale in rapido mutamento, l’incontro sul
OSTUNI - In un mondo sempre più instabile, dove guerre e tensioni internazionali ridisegnano quotidianamente gli equilibri globali, cresce l'esigenza di comprendere le dinamiche che stanno trasformando lo scenario geopolitico mondiale. Con questo spirito, il Partito Democratico di Ostuni e Carovigno promuove un momento di confronto pubblico dal titolo "Il nuovo disordine mondiale. Le crisi che ridefiniscono il mondo", in programma sabato 14 febbraio, alle ore 18:30, presso l'hotel Monte Sarago di Ostuni. "Viviamo una fase storica segnata da conflitti, tensioni geopolitiche e nuovi equilibri internazionali.🔗 Leggi su Brindisireport.it
