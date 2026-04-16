Affidato l' ultimo chiosco della via marina bassa aprirà entro l' estate

L'ultimo chiosco della via marina bassa è stato affidato e aprirà entro l'estate. La gestione di questo stabile rappresenta la conclusione di un lungo iter burocratico, che si inserisce nel quadro delle attività del Comune relative alle licenze e alle autorizzazioni per le strutture sul lungomare. La fine del procedimento coincide con la prossima conclusione della legislatura comunale.

La storia infinita dei chioschi del lungomare scrive la parola fine a ridosso della conclusione della legislatura comunale. Una sorta di regalo d'addio dell'amministrazione vigente dopo almeno due anni di iter per riqualificare le strutture site nella via marina bassa e avviare le attività di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vincenzo Capuano apre a Rimini: una pizzeria a Marina centro entro l’estate Marina di Pisa, secondo lotto anti-mareggiate: la Regione punta alla gara entro l’estatePisa, 28 marzo 2026 - Novità in vista sui lavori per la difesa della costa a Marina di Pisa: la Regione sarebbe orientata a portare a gara entro... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Apre il Grupifh Bar in via Tiziano 13, sociale e inclusivo; Rivoli, il bar del Comune distribuisce Il pane del cammino; ? Offerte in alta quota: per gestire il rifugio bastano 750 euro al mese - BresciaToday; Il bar-tabaccheria baciato dalla fortuna per Pasqua, due ricche vincite in pochi giorni. Un cliente: Mi serviranno per sostenere un po' di spese. Catania Football Club comunica di aver affidato nuovamente l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Domenico Toscano. #CataniaFC x.com Catania Football Club comunica di aver affidato nuovamente l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Domenico Toscano. A mister Toscano e all'intero staff tecnico, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra - facebook.com facebook