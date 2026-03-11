La biologa nutrizionista, accompagnata dalla mamma, è stata protagonista della puntata di martedì 10 marzo della trasmissione condotta da Stefano De Martino e ha conquistato i telespettatori Arrivata in trasmissione da pochi giorni, è stata protagonista di una partita al cardiopalma, prestandosi con simpatia al gioco ed è tornata a casa con un premio da 200mila euro in gettoni d'oro. Brenda Calibeo, giovane biologa nutrizionista di Villamagna, che opera fra Pescara e Roma, è stata protagonista della puntata della trasmissione “Affari tuoi” andata in onda nella serata di martedì 10 marzo. Spigliata e simpatica, Brenda ha raccontato al conduttore Stefano De Martino di voler aprire uno studio professionale più grande. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Affari Tuoi, il coraggio premia Brenda che sbanca il programma di Rai 1: ‘surreale’

Affari Tuoi chiude e sbanca con un finale da sogno. De Martino salutaAffari Tuoi saluta il pubblico del 2025 con una puntata che ha tenuto alta l’attenzione fino all’ultimo istante, con un epilogo...

Approfondimenti e contenuti su La giovane Brenda da Villamagna sbanca...

Discussioni sull' argomento La giovane Brenda da Villamagna sbanca Affari tuoi e torna a casa con 200mila euro; Da Villamagna in tv ad Affari Tuoi su Rai 1: biologa vince 200mila euro; Affari tuoi, Brenda rifiuta 60mila euro e vince 200mila: serata da sogno per la concorrente abruzzese.

«Complimenti, ci hai regalato un finale adrenalico», ha detto Stefano De Martino mentre Brenda scartava il pacco numero 9 sotto gli occhi di tutti. Nell’episodio di Affari Tuoi andato in onda il 10 marzo su Rai 1, Brenda – biologa nutrizionista di Villamagna, acc - facebook.com facebook

Serata fortunata ad Affari Tuoi! Brenda, biologa nutrizionista originaria di Villamagna (Chieti), vince 200.000 euro accompagnata in studio dalla mamma Mena, ex insegnante. Una partita emozionante e una grande soddisfazione! #AffariTuoi #Vincita #2 x.com