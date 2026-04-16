Durante l’evento “AEW Dynamite Spring Break-Thru”, Kevin Knight ha affrontato Claudio Castagnoli in un match per il titolo TNT. Knight ha mantenuto il titolo dopo aver vinto l'incontro, che rappresenta la sua prima difesa del titolo stesso. La sfida si è svolta davanti a un pubblico presente all’evento.

Kevin Knight ha difeso per la prima volta il suo titolo TNT contro Claudio Castagnoli durante “AEW Dynamite Spring Break-Thru”. Knight ha conquistato il suo primo titolo singolo in un Casino Gauntlet Match per incoronare il nuovo campione TNT domenica scorsa a Dynasty, schienando l’ex campione Daniel Garcia dopo che Anthony Bowens, Bandido, El Clon, Mike Bailey, PAC, Rush, Tommaso Ciampa e Wheeler Yuta erano già entrati sul ring e avevano combattuto al loro fianco. Il titolo era stato reso vacante prima dell’evento da Kyle Fletcher a causa di un infortunio. Knight ha difeso il titolo contro l’unico membro dei Death Riders a non essere in lizza per un titolo domenica, Castagnoli, e sembrava in difficoltà mentre lo sfidante cercava di eseguire la sua Giant Swing.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Kevin Knight difende con successo il titolo TNT sconfiggendo Claudio Castagnoli a Spring Break-Thru

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