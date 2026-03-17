Durante l'ultima puntata di Raw, Penta ha difeso con successo il titolo intercontinentale contro Dragon Lee, conquistandolo due settimane fa da Dominik Mysterio. Questa è stata la seconda difesa del titolo per Penta, dopo averlo ottenuto contro Ludwig Kaiser durante lo stesso show. La vittoria di Penta contro Dragon Lee ha segnato il suo secondo match di difesa del titolo in poche settimane.

Penta ha battuto Dragon Lee nella sua seconda difesa del titolo Intercontinentale durante Raw. Penta ha conquistato il titolo due settimane fa contro Dominik Mysterio, difendendolo per la prima volta contro El Grande Americano ( Ludwig Kaiser ) durante lo show della scorsa settimana. Durante la puntata di lunedì, si è visto JD McDonagh discutere con Adam Pearce riguardo alla prossima opportunità che spettava a Mysterio; Pearce ha risposto che Mysterio non era stato autorizzato a combattere, avendo partecipato a un evento AAA durante il fine settimana, e McDonagh ha quindi ribattuto che avrebbe dovuto essere lui a ottenere quella possibilità. Penta è passato di lì, ha provocato McDonagh, ha ringraziato Pearce ed è sceso sul ring per difendere il suo titolo in una sfida aperta, alla quale ha poi risposto Dragon Lee. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Penta difende con successo il titolo intercontinentale sconfiggendo Dragon Lee

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