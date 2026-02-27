Durante un’intervista, l’autista Uber di Darby Allin ha perso la pazienza e lo ha fatto scendere dall’auto, secondo un video pubblicato dal wrestler sulla sua pagina Instagram. Nel filmato si vede il momento in cui l’autista si infuria e chiede ad Allin di lasciare il veicolo, lasciando spazio a una scena insolita e imprevista. La vicenda ha attirato l’attenzione degli utenti sui social.

La star della AEW Darby Allin ha pubblicato su Instagram questo video esilarante in cui il suo autista Uber perde le staffe e lo caccia dall’auto nel bel mezzo di un’intervista. Ad essere onesti, rilasciare un’intervista per promuovere AEW Collision mentre si è a bordo di un Uber probabilmente non è una grande idea, e possiamo capire perché l’autista (a detta sua, sottopagato e oberato di lavoro) non voglia avere a che fare con tutto ciò, ma i modi di certo non giustificano il tutto. L’autista perde completamente il controllo di sé, agitando le braccia sul volante ed urlando come se stesse per uccidere qualcuno, in una piena crisi. Sì, diciamo solo che probabilmente è stato meglio per tutti che Darby sia sceso dall’auto in quel momento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

AEW: L'autista Uber di Darby Allin perde la testa e lo caccia dall'auto nel bel mezzo di un'intervista

