Aerospazio la startup italiana Involve Space allarga il business negli Usa

Una startup italiana attiva nel settore aerospaziale ha recentemente annunciato l'apertura di un nuovo ufficio a Houston, negli Stati Uniti. Fondata nel 2021 a Como, la società ha siglato anche un accordo di collaborazione con una compagnia americana specializzata in biotecnologia spaziale. L'azienda è guidata dal Ceo Jonathan Polotto.

Involve Space, startup italiana con sede a Como fondata nel 2021 dal Ceo Jonathan Polotto, ha aperto un ufficio a Houston e siglato un accordo di collaborazione con Rhodium Scientific, società americana specializzata in biotecnologia spaziale. La presenza texana segue un primo lancio operativo: nel gennaio 2025 la società aveva già condotto il suo primo volo stratosferico dagli Stati Uniti, partendo dallo Houston Spaceport. L’apertura della sede formalizza dunque un processo già avviato sul piano tecnico. A supportare l’espansione americana figurano due profili con esperienza diretta nell’ecosistema locale: Salvatore Grignano, ex direttore dell’ufficio Ice di Houston, e Courtney Stadd, già Deputy Associate Administrator della Nasa e responsabile del dossier spazio commerciale alla Casa Bianca.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Aerospazio, la startup italiana Involve Space allarga il business negli Usa Notizie correlate Aerospazio, sette aziende campane protagoniste a Seattle: la filiera italiana vola in Usa, export in crescitaSono sette le aziende campane protagoniste all’Aerospace & Defense Supplier Summit (ADSS) di Seattle, uno degli appuntamenti internazionali più... Aerospazio, imprese italiane in vetrina negli Usa per un mese: sei campane in prima lineaLe eccellenze italiane dell’industria aerospaziale tornano protagoniste negli Stati Uniti nel periodo più importante dell’anno per il settore, con... Contenuti e approfondimenti Aerospazio, la startup italiana Involve Space allarga il business negli UsaInvolve Space, startup italiana con sede a Como fondata nel 2021 dal Ceo Jonathan Polotto, ha aperto un ufficio a Houston e siglato un accordo di collaborazione con Rhodium Scientific, società america ... formiche.net La startup dell’aerospazio D-Orbit chiude un round da 150 milioni di euro. E pensa ad acquisizioni strategicheI proventi del finanziamento, guidato dalla giapponese Marubeni, verranno impiegati per implementare i servizi di cloud computing spaziale e per acquisire clientela, oltre che per aprire dossier m&a. milanofinanza.it