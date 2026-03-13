Aerospazio sette aziende campane protagoniste a Seattle | la filiera italiana vola in Usa export in crescita

Sette aziende campane partecipano all’Aerospace & Defense Supplier Summit a Seattle, uno degli eventi più importanti nel settore aerospaziale a livello internazionale. La presenza delle imprese si inserisce in un momento di crescita dell’export italiano nel settore, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti commerciali e promuovere i prodotti italiani nel mercato statunitense. L’evento si svolge in un contesto di grande attenzione globale alla filiera aerospaziale.

Sono sette le aziende campane protagoniste all’ Aerospace & Defense Supplier Summit ( ADSS) di Seattle, uno degli appuntamenti internazionali più importanti per la supply chain aerospaziale. L’evento, in programma il 18 e 19 marzo, apre negli Stati Uniti il periodo più intenso dell’anno per il settore, con una serie di incontri e manifestazioni che vedranno la partecipazione di oltre 50 imprese italiane. A guidare la presenza nazionale è Agenzia Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che coordina la missione insieme ad AiAd – Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

