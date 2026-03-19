Aerospazio imprese italiane in vetrina negli Usa per un mese | sei campane in prima linea

Le imprese italiane nel settore aerospaziale sono in scena negli Stati Uniti per un mese, con sei aziende campane che partecipano attivamente alla manifestazione. La loro presenza si inserisce nel momento più rilevante dell’anno per il comparto e rappresenta un’occasione per mettere in mostra le competenze italiane nel campo aerospaziale. La partecipazione si concentra su esposizioni e incontri di settore.

Le eccellenze italiane dell’industria aerospaziale tornano protagoniste negli Stati Uniti nel periodo più importante dell’anno per il settore, con una presenza significativa della filiera campana. Sono infatti sei le imprese della Campania coinvolte nella missione che si è aperta ieri a Settle ADSS 18-19 marzo) e prosegue con SatShow a Washington D.C. e lo Space Symposium a Colorado Springs. Si tratta di A. Abete (Nola), ALA (Napoli), Com.Stamp (Montemiletto), DeAMS (Napoli), HTT–High Tech Tools (Venticano) e OMPM (Angri): realtà che rappresentano la varietà e la solidità del comparto regionale, tra lavorazioni di precisione, componentistica avanzata e tecnologie innovative. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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