Ultimissime Juve LIVE | Perin può salutare Approvato il bilancio dal CDA

Perin potrebbe lasciare la Juventus a causa di un accordo già raggiunto con un altro club, dopo che la società ha approvato il bilancio del trimestre. La decisione deriva dalle recenti valutazioni sul ruolo del portiere e dalla volontà di rafforzare altre aree della squadra. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. La situazione rimane in evoluzione e i tifosi seguono attentamente ogni aggiornamento.

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Perin può salutare. Approvato il bilancio dal CDA

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 23 febbraio 2026. Bilancio Juve, il CdA approva il primo semestre dell’esercizio 20252026: rosso da 2.5 milioni di euro! Il comunicato e tutti i dettagli. Ore 19.55 – Bilancio Juve, il CdA approva il primo semestre dell’esercizio 20252026: rosso da 2.5 milioni di euro! Il comunicato e tutti i dettagli Perin Juve, il portiere verso l’addio ai bianconeri a fine stagione? Cosa filtra e i possibili scenari in vista dell’estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Perin può salutare la Juve a gennaio? La chiave può essere proprio all’interno del club bianconero. Ecco cosa sta succedendo in ottica cessioni Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: intervento perfettamente riuscito per Gatti, parlano Chiellini e Perin Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Di Gregorio o Perin, chi è il portiere titolare della Juventus? Le parole di Spalletti e la scelta tra i pali bianconeri; Di Gregorio spacca il tifo Juve: Spalletti va avanti anche se qualcuno alla Continassa…; Dove vedere Galatasaray-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario; Galatasaray Juve 3-2 LIVE | espulso Cabal!. Perin Juve, l’estremo difensore bianconero valuta concretamente l’addio a fine stagione dopo il mancato trasferimento al Genoa a gennaioPerin Juve, l’estremo difensore bianconero valuta concretamente l’addio a fine stagione dopo il mancato trasferimento al Genoa a gennaio Il calciomercato della Juventus continua a regalare innumerevol ... juventusnews24.com Moretto: Concreta la possibilità che Perin a giugno lasci la Juventus. Il club si sta muovendo sul mercato dei portieri. Su Di Gregorio…Matteo Moretto, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Mattia Perin: Mattia Perin che a gennaio è stato veramente molto vicino al Genoa perché Perin aveva detto ... tuttojuve.com #Dybala via dalla #SerieA Le ultimissime sull’ex #Juve - facebook.com facebook #Dybala via dalla #SerieA Le ultimissime sull’ex #Juve x.com