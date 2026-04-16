Un nuovo sistema di controllo alle frontiere europeo, destinato ai viaggiatori provenienti da Paesi extra Ue, è stato messo in funzione. Nei primi giorni di funzionamento, sono stati segnalati tempi di attesa che in alcuni casi superano le tre ore, provocando possibili ritardi nei voli e disagi per i passeggeri. La novità riguarda l'introduzione di procedure digitali di verifica dei documenti di viaggio, che stanno influendo sui tempi di accesso negli aeroporti.

L’introduzione del sistema EES negli aeroporti europei sta causando lunghe code ai controlli per i cittadini che non fanno parte di Paesi dell’area Schengen o dell’Ue. Il nuovo sistema prevede che ogni passeggero extra Ue debba fornire le proprie impronte digitali e immagini facciali. I dati saranno registrati e in futuro quindi non sarà necessario ripetere la procedura. La Commissione europea sostiene però che, nella maggior parte dei casi, il sistema non stia creando problemi. Cos’è l’EES e chi deve sottoporvisi Dal 10 aprile 2026 tutti gli aeroporti dei Paesi dell’Ue (tranne Irlanda e Cipro) sono obbligati a registrare in un database elettronico le impronte digitali e le immagini facciali dei passeggeri che non sono cittadini dell’Unione e che vengono da fuori, o che stanno lasciando l’Ue.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aeroporti Ue alle prese col nuovo sistema EES di controllo alla frontiera, attese fino a 3 ore: voli a rischio

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