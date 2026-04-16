Adrano rottura in Fratelli d' Italia | sei consiglieri e l' assessore Politi si autosospendono e si dichiarano indipendenti

A Adrano, sei consiglieri comunali e un assessore si sono autosospesi dal gruppo di Fratelli d'Italia. La decisione è stata comunicata tramite una nota indirizzata ai vertici del partito a livello locale, provinciale e regionale, oltre che alla Presidenza del Consiglio comunale. La comunicazione è stata pubblicata ufficialmente e riguarda l’interruzione delle attività all’interno del gruppo consiliare e del partito sul territorio.