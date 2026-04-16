Adrano rottura in Fratelli d' Italia | sei consiglieri e l' assessore Politi si autosospendono e si dichiarano indipendenti
A Adrano, sei consiglieri comunali e un assessore si sono autosospesi dal gruppo di Fratelli d'Italia. La decisione è stata comunicata tramite una nota indirizzata ai vertici del partito a livello locale, provinciale e regionale, oltre che alla Presidenza del Consiglio comunale. La comunicazione è stata pubblicata ufficialmente e riguarda l’interruzione delle attività all’interno del gruppo consiliare e del partito sul territorio.
Con una nota formale indirizzata ai vertici comunali, provinciali e regionali del partito, nonché alla Presidenza del Consiglio comunale, sei consiglieri comunali di Adrano hanno annunciato la propria autosospensione immediata dal partito a livello locale e dal gruppo consiliare di Fratelli.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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