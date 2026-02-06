Questa volta il giudice sei tu Fratelli D' Italia spiega perché votare Sì al referendum costituzionale

Domani, alle 17.30, nella sala dell’Hotel Touring a Falconara, Fratelli d’Italia organizza un nuovo incontro pubblico sul referendum costituzionale. L’appuntamento si intitola “Questa volta il giudice sei tu!” e punta a spiegare perché votare sì alla riforma della giustizia. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati a capire meglio le novità in arrivo.

FALCONARA MARITTIMA – Domani, sabato 7 febbraio alle 17,30, nella sala dell'Hotel Touring, in via Spagnoli 18 a Falconara, si terrà un altro degli incontri pubblici organizzati da Fratelli d'Italia dedicati al referendum sulla riforma della giustizia: "Questa volta il giudice sei tu!".

