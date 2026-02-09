Al Salone di Detroit, gli appassionati di automobili hanno visto qualcosa di insolito. Per la prima volta, hanno potuto ammirare il nuovo carro armato M1E3 dell’esercito americano. Si tratta di un veicolo da combattimento che sostituirà il vecchio M1A1 Abrams. Il pezzo, nato dal software, rappresenta una vera rivoluzione nella guerra terrestre.

Agli appassionati di automobili presenti al Salone di Detroit non pare vero di poter ammirare per la prima volta il nuovo carro armato da combattimento M1E3 dell’Esercito americano, ovvero il cingolato pesante che sostituirà lo M1A1 Abrams. Ma soprattutto di farlo con cinque anni di anticipo rispetto al previsto. Ciò perché, invece di aspettare a presentare i veicoli fino a quando non saranno definiti tutti i sensori e gli apparati radio di bordo, l’Esercito ha ridotto notevolmente i tempi di sviluppo del nuovo carro realizzando fisicamente il veicolo e consentendo l’installazione e l’aggiornamento di tutti i componenti aggiuntivi con l’evoluzione della tecnologia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il carro armato che nasce dal software: così l’M1E3 rivoluziona la guerra terrestre

Approfondimenti su Detroit Salone

La Fiorentina si prepara a sfidare il Torino con grande determinazione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Detroit Salone

Argomenti discussi: Il Marocco valuta il carro armato sudcoreano K2 Black Panther; Fiorentina, ecco Paratici: Mettiamo la testa nel carro armato. Sogno una viola internazionale; Puma: il blindato scambiato per carro armato e l’illusione della sicurezza (scenografica); Il Re Leone guida il carro armato: Vanoli e il futuro della panchina viola.

Paratici rompe un duumvirato, CorSport: Testa nel carro armatoIl Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sulle parole rilasciate ieri da Fabio Paratici, che ha rotto il duumvirato Corvino-Pradè durato vent’anni. E che ha usato ... firenzeviola.it

Fiorentina: contro il Torino come un carro armato. La spinta di Paratici. Kean sta bene e gioca. FormazioniSolomon festeggia con Fagioli la prima rete in maglia viola (foto ACF FIORENTINA) FIRENZE - La parola d'ordine, in casa Fiorentina, è testa nel ... firenzepost.it