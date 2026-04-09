Una delegazione di Genova ha partecipato al forum Visitez l’Italie, tenutosi presso l’Hotel Le Negresco di Nizza, organizzato dalla Camera di commercio italiana di Nizza come parte del progetto 10 Comuni. L’evento ha riunito rappresentanti italiani e francesi per promuovere iniziative e scambi tra le due città. La partecipazione si inserisce in un percorso che collega la storia e il turismo, con un focus sul trekking e sul potenziale di crescita del settore.

La delegazione di Genova ha preso parte al forum Visitez l’Italie presso l’Hotel Le Negresco di Nizza, un evento promosso dalla Camera di commercio italiana di Nizza nell’ambito del progetto 10 Comuni. L’iniziativa ha la partecipazione di oltre 25 professionisti del settore e ha raddoppiato il numero delle eccellenze italiane coinvolte per intercettare la crescente richiesta del mercato francese. Strategie transfrontaliere e il valore del patrimonio storico. Beghin, assessora al Turismo e marketing territoriale, ha guidato il gruppo genovese nel confronto con i buyer e della Francia, che rappresenta il principale bacino di utenza per la Liguria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova conquista la Francia: tra storia e trekking verso il boom

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