Recentemente si è assistito a un cambiamento nel modo di interpretare i comportamenti dei bambini con ADHD e DSA, spostando l’attenzione dai capricci esterni ai processi biologici che avvengono nella corteccia prefrontale. Questa nuova prospettiva si concentra sui meccanismi neurologici coinvolti, offrendo una visione più dettagliata delle cause che influenzano il loro modo di agire. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di approfondimento scientifico e clinico.

Il sistema neuropsicologico dei bambini con ADHD e DSA sta affrontando una trasformazione interpretativa che sposta l’attenzione dal comportamento visibile ai processi biologici della corteccia prefrontale. Non si tratta più di valutare solo il rendimento scolastico o la disciplina, ma di comprendere il malfunzionamento dei meccanismi di controllo necessari per orchestrare le azioni verso un obiettivo. La scienza clinica moderna sta ridefinendo i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e l’iperattività attraverso la lente delle Funzioni Esecutive (FE). Questo approccio rivela come le difficoltà riscontrate dagli studenti non siano figli di una volontà carente o di caratteri difficili, bensì la conseguenza di una fragilità nei processi top-down.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ADHD e DSA: la verità neurologica dietro i capricci dei bambini

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