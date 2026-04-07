Per coloro che credono nei trend e nella viralità delle soluzioni viste su internet e magari hanno problemi coi loro bambini, c’è una nuova tendenza da non sottovalutare. Da giorni su TikTok si vedono filmati di genitori alle prese coi capricci della loro prole che, per magia, finiscono nel momento in cui si pronuncia il nome “Jessica”. I bambini, nel pieno di una crisi isterica, interrompono bruscamente le loro urla nel momento in cui sentono quel nome, con espressioni di genuina perplessità sul volto mentre cercano di capire chi sia questa Jessica e dove si trovi. Tiffani Ortega, una mamma della Florida, ha condiviso un video del marito che sistemava il loro figlio di due anni nel seggiolino auto dopo una visita al parco. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il metodo Jessica contro i capricci dei bambini spopola sul web: ecco perché funziona

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Inglese per bambini, il metodo che funziona davvero (e che i tuoi figli ameranno)Tua figlia studia inglese da anni, prende anche bei voti in pagella, eppure quando incontra un coetaneo straniero rimane in silenzio,...