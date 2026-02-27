Disturbi dell’apprendimento nei bimbi ADHD e DSA | non è un epidemia ma un fenomeno che sta emergendo

Negli ultimi tempi si osserva un aumento delle diagnosi di disturbi dell’apprendimento nei bambini, come ADHD e DSA, segnalato da professionisti e scuole. Questo incremento non viene considerato un’epidemia, ma indica una crescente attenzione sociale e medica verso queste condizioni. Si tratta di un fenomeno che sta emergendo e che richiede una maggiore consapevolezza per il benessere psicologico dei bambini.

L’aumento delle diagnosi rivela una nuova consapevolezza sociale e medica necessaria per proteggere il benessere psicologico dei bambini e delle. L’aumento delle diagnosi rivela una nuova consapevolezza sociale e medica necessaria per proteggere il benessere psicologico dei bambini e delle bambine Il numero crescente di diagnosi per i disturbi dell’apprendimento in Italia non segnala una diffusione virale, ma descrive piuttosto l’emersione di un fenomeno rimasto a lungo invisibile. Molti bambini pagano oggi un prezzo troppo alto a causa di valutazioni tardive che compromettono seriamente il loro percorso scolastico e la stabilità emotiva. Veronica Scaffidi, una giovane insegnante di scuola primaria a Roma, ricorda bene il suo primo incontro con Gabriele, un alunno che non riusciva a stare fermo. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Disturbi dell’apprendimento nei bimbi (ADHD e DSA): non è un epidemia ma un fenomeno che sta emergendo Leggi anche: Disturbi dell’apprendimento (DSA): si può fare prevenzione al nido? Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Disturbi dell’apprendimento (DSA): si può fare prevenzione al nido?; Sanremo: la musica fa bene, anche per i disturbi neuropsichiatrici infantili; Triani (univ. Cattolica): L'intelligenza dei giovani deve essere stimolata non solo in senso cognitivo, ma anche relazionale. I danni derivanti dall'uso dei vari device; Aspettando Sanremo: la musica fa bene, anche per i disturbi neuropsichiatrici infantili. Musicoterapia e neuropsichiatria infantile: la musica come strumento clinico nei disturbi dello spettro autistico, dell’ADHD e del linguaggio nell’età evolutivaLa musicoterapia in ambito pediatrico va ben oltre il semplice ascolto passivo di brani musicali. Maria Nicoletta Aliberti, responsabile dei Centri per l'età evolutiva del Gruppo Ini Villa Alba di Rom ... orizzontescuola.it Dermatite atopica, disturbi dell’apprendimento e risultati scolasticiDue nuovi studi pubblicati da JAMA Dermatology avvalorano ulteriormente il legame tra presenza di dermatite atopica e disturbi dell’apprendimento nei giovani. Anche se i due studi non hanno stabilito ... quotidianosanita.it Superman non esiste – Ep. 21 | Sara e i Dsa La prima puntata della terza stagione del #podcast è dedicata alla storia di Sara Scattoli, che ha vissuto la scuola tra fatica e incomprensione a causa dei disturbi specifici dell’apprendimento. «Mi sentivo in una b - facebook.com facebook